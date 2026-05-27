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En una provincia atravesada por extensas rutas, grandes distancias y un intenso movimiento vehicular vinculado a la actividad petrolera, minera, turística y comercial, los operativos de control y prevención continúan siendo una pieza clave para la seguridad vial y el trabajo preventivo en Santa Cruz.

Durante mayo de 2026, la Policía Caminera de la provincia desplegó un importante operativo territorial que dejó cifras contundentes y reflejó el alcance de los controles realizados en distintos puntos estratégicos del territorio santacruceño.

De acuerdo al balance oficial difundido por las autoridades, a lo largo del mes se controlaron un total de 58.296 vehículos y se identificaron 135.298 personas mediante procedimientos preventivos desarrollados en rutas provinciales, nacionales y accesos urbanos.

El despliegue incluyó un total de 101 controles preventivos, ejecutados con el objetivo de reforzar la seguridad vial, detectar irregularidades y fortalecer la presencia policial en corredores de circulación permanente.

Uno de los retenes que se hizo en el paraje La Esperanza. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las estadísticas también reflejaron la confección de 14 actas de infracción y la realización de 29 retenciones positivas, procedimientos que suelen vincularse a situaciones de irregularidades documentales, incumplimientos administrativos o condiciones que impiden la circulación segura de los vehículos.

Uno de los aspectos más relevantes del informe estuvo relacionado con las consultas efectuadas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta utilizada para verificar pedidos de captura, restricciones judiciales o requerimientos vigentes sobre personas y vehículos en todo el país.

Según se informó oficialmente, durante mayo se realizaron 21 consultas vinculadas a personas que registraban requerimientos de la Justicia. En todos los casos, las personas involucradas fijaron domicilio y pudieron continuar su viaje, conforme a los procedimientos judiciales correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia preventiva sostenida que busca no solo controlar documentación y condiciones de circulación, sino también generar presencia activa en las rutas santacruceñas, donde las condiciones climáticas, las largas distancias y el tránsito pesado suelen representar desafíos permanentes para conductores y autoridades.

Desde la Policía Caminera remarcaron que el trabajo continuará desarrollándose de manera permanente en distintos puntos del territorio provincial. “Continuamos trabajando con compromiso y presencia activa para brindar mayor seguridad a toda la comunidad”, señalaron desde la institución al dar a conocer el balance operativo mensual.