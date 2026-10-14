Más de 300 personas se acercaron entre este martes y miércoles a la sala velatoria para despedir a Carla Martina Ríos Fernández, la joven de 22 años que murió en el incendio ocurrido el pasado domingo en la localidad de Las Heras, en la zona norte de Santa Cruz.

La despedida reunió a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos que acompañaron a sus seres queridos en medio del dolor por la pérdida. La muerte de la joven generó una profunda conmoción en la comunidad, donde era conocida por su trabajo en la Guardia Urbana Municipal y su colaboración con el rescate y cuidado de animales.

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Mientras se multiplicaron las muestras de afecto hacia Martina, su novio, Enzo Acosta, de 24 años, continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Distrital de Las Heras, tras resultar afectada por el incendio.

El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad de la calle Alem al 558. La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas de Criminalística.

La comunidad de Las Heras ahora reclama justicia por la joven.

Según informó anteriormente La Opinión Austral, el fuego y el humo dificultaron el acceso de los efectivos a la planta superior de la vivienda, donde la joven quedó atrapada. Su pareja logró salir del inmueble y fue asistida por vecinos antes de ser trasladada al hospital.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelín. En las primeras horas, las autoridades buscaban determinar cómo se había originado el fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven.

Carla Martina Ríos Fernández sonriente en la foto de perfil de su Facebook.

La despedida de Martina se desarrolla en paralelo con la incertidumbre por la evolución médica de su pareja y el avance de la causa judicial, que busca esclarecer lo sucedido. El último dato respecto al caso es que las pericias habrían determinado que se trató de un incendio intencional, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.