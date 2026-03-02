Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fortalecer los controles preventivos en los ingresos y egresos de la capital santacruceña, la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike – Sección Bella Vista desplegó durante el fin de semana un amplio operativo de identificación de personas y vehículos. El procedimiento, que se extendió a lo largo de las jornadas bajo la dirección de la oficial subinspectora Luciana Aguirre, dejó como saldo más de 900 personas controladas, varias infracciones labradas y dos retenciones vehiculares.

El arco de guardia, punto estratégico para el tránsito en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, fue el epicentro de los controles. Desde allí se supervisó tanto el flujo de vehículos que ingresaban como los que salían de Río Gallegos, en un fin de semana con movimiento constante, habitual en una ciudad que funciona como nodo administrativo, comercial y logístico de la región.

Según los datos oficiales a los que tuvo acceso La Opinión Austral, se controlaron 115 vehículos entrantes, en los que se identificó a 230 personas, mientras que 169 vehículos salientes fueron inspeccionados, con un total de 338 personas identificadas. En cuanto al transporte de pasajeros, se fiscalizaron seis colectivos que ingresaron a la ciudad con 146 personas y otros seis que partieron con 184 pasajeros. A ello se sumaron controles específicos en la Sección Bella Vista, donde se verificaron siete vehículos con 18 personas identificadas.

En total, el operativo permitió registrar y controlar a más de 900 personas en distintos puntos de acceso, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que establece las condiciones de circulación, documentación obligatoria y normas de seguridad para conductores y ocupantes. Los efectivos no solo verificaron licencias, cédulas y seguros, sino también la cantidad de pasajeros por vehículo y el cumplimiento de medidas básicas como el uso de cinturón de seguridad.

Un elemento clave del procedimiento fue la utilización del SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, herramienta tecnológica que permite consultar en tiempo real antecedentes, pedidos de captura o restricciones judiciales vigentes. Este sistema, empleado de manera alternada durante los controles, garantiza una verificación más precisa y contribuye a detectar situaciones irregulares que podrían pasar inadvertidas en una inspección meramente documental.

Como resultado de las tareas desplegadas, se labraron tres actas de infracción y se procedió a la retención de dos vehículos por incumplimientos a la normativa vigente.