Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Brianna Matulich, la adolescente de 17 años que perdió la vida tras ser atropellada en la Autovía de Río Gallegos el 31 de diciembre de 2023, sus padres la recordaron públicamente con sentidos mensajes en redes sociales que volvieron a poner en primer plano el impacto de una tragedia que marcó a la comunidad santacruceña.

El día que pintaron la estrella amarilla en el lugar del hecho. (JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL)

El recuerdo llega en un contexto judicial relevante: durante 2025, el conductor del vehículo involucrado, Esteban González, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual. El fallo cerró una etapa clave del proceso judicial y sentó un precedente en materia de responsabilidad penal por hechos viales, aunque para la familia de la víctima el paso del tiempo no atenúa la ausencia.

Brianna Matulich, de 17 años, murió tras ser atropellada en la Autovía “17 de Octubre”.

En ese marco, la madre de Brianna, Mabel Maidana, compartió un extenso mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa desde aquella fecha. “Maldito 31 se llevó lo más apreciado de mi vida. Duele el alma, duele la vida, cada día es difícil, cuesta mucho princesa. Mirá que le ponemos ganas al día a día, es todo más difícil. Mi vida se fue con vos princesa, nada volvió a ser lo mismo. Dos años de tu partida, dos años que te sigo esperando”, escribió.

Esteban González, condenado por la muerte de Brianna. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo posteo, la mujer recordó el vínculo cotidiano con su hija y la imposibilidad de aceptar la pérdida: “Cómo quisiera que todo sea un sueño y despertar y que estés al lado mío como lo hacías, pero sé que ya nos vamos a volver a ver princesa. Te amo y te amaré hasta el último latido de mi corazón”. Además, pidió fuerzas para toda la familia y el entorno cercano: “Mi ángel más bello, Brianna Matulich, siempre en nuestro corazón. Danos fuerza a todos los tuyos para seguir en la lucha tan difícil como es el día a día”.

Jorge y Mabel, los papás de Brianna.FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, el padre de la adolescente, Jorge Matulich, también utilizó las redes sociales para recordar a su hija a dos años de su fallecimiento. “El cielo ganó lo que yo perdí”, expresó al inicio de su mensaje, en el que hizo referencia al paso del tiempo y a la permanencia del dolor. “Hoy ya pasaron dos años, hoy aún no lo supero, solo aprendí a vivir con ese vacío que nunca se podrá completar con nada”, afirmó.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

En otro tramo del texto, sostuvo: “Pasaron dos años y te sigo extrañando y llorando, mucho más que en los primeros días. Sigo tratando de engañar a mi mente y a mi corazón, pero ellos son más sabios porque lo que se siente no se engaña”. También destacó la fuerza de los recuerdos: “Donde hay amor, hay recuerdos; donde hay recuerdos, no hay olvido”.

El mensaje concluyó con una referencia directa a la fecha en la que ocurrió el hecho y a la dificultad de atravesar el cierre de cada año. “Este último día del año, donde la mayoría espera ansioso el final de un ciclo y renovar esperanzas, lamentablemente yo no lo puedo volver a vivir de esa manera. Nunca imaginé la vida sin vos, mi princesita. Te amaré toda tu vida y te extrañaré el resto de mi vida”, escribió.

A dos años de la tragedia, el recuerdo de Brianna Matulich sigue presente no solo en su familia, sino también en una sociedad que acompañó el reclamo de justicia y que continúa reflexionando sobre las consecuencias de la imprudencia al volante y el valor irremplazable de cada vida.