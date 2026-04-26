Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el barrio El Calafate de Las Heras y dejó una escena que pudo haber terminado en tragedia. En medio del avance de las llamas, una niña que se encontraba dentro de la casa fue rescatada a tiempo.

El hecho ocurrió en las últimas horas del domingo y movilizó a dos dotaciones de la Unidad 11 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, junto a Bomberos Voluntarios y apoyo hídrico. El fuego, que habría comenzado de manera accidental a raíz de un desperfecto eléctrico, se propagó con rapidez y tomó por completo la estructura de la vivienda, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos.

Mientras las llamas avanzaban y consumían la estructura, los equipos desplegados trabajaron de manera coordinada para contener el foco ígneo y evitar su propagación a viviendas linderas, en un barrio donde la cercanía entre construcciones suele ser un factor de riesgo en este tipo de siniestros. El apoyo hídrico resultó clave para sostener las tareas de enfriamiento y control.