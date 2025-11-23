Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio sumamente alarmante ocurrió este domingo en el sector costero de Puerto Deseado, Santa Cruz, cuando una vecina fue encontrada maniatada cerca de la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones.

Según información obtenida por La Opinión Austral, personal médico solicitó de forma inmediata la presencia policial tras recibir un llamado vía radial, en el que se alertaba que una mujer había sido secuestrada y que intentaron arrojarla al mar. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la situación.

Los uniformados hallaron a la víctima con las manos atadas y procedieron a liberarla. Durante la entrevista, la mujer relató que aproximadamente dos horas antes, mientras caminaba cerca de la cancha de Juniors, fue interceptada por dos hombres que descendieron de un rodado blanco y la subieron por la fuerza.

De acuerdo a su relato, luego la ataron y la trasladaron hasta la zona costera, indicando que el ataque estaba vinculado a un “ajuste de cuentas”, ya que su pareja presuntamente estaba involucrada con drogas y debía sumas importantes de dinero.

Fuentes oficiales precisaron a LOA que el hecho quedó bajo conocimiento del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.

Cabe agregar que una ambulancia trasladó a la víctima al hospital local. Por otra parte, se realizó una inspección ocular del sitio y se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI).