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La noche del sábado estuvo marcada por un nuevo siniestro vial en la localidad de Puerto Deseado, donde un joven motociclista resultó herido tras protagonizar un accidente en una de las arterias del Barrio 330. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fernández y Pico Truncado, un sector de importante circulación vehicular dentro del barrio.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor de la motocicleta habría realizado una brusca maniobra para evitar impactar contra un automóvil que se encontraba en las inmediaciones. En ese intento por impedir la colisión, el joven accionó los frenos, pero las condiciones del pavimento jugaron una mala pasada.

La humedad acumulada sobre la cinta asfáltica habría provocado que el rodado derrapara, ocasionando la caída del motociclista, quien terminó golpeando contra el suelo en medio de la calzada.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios locales, es pudo saber que las primeras versiones indican que el conductor buscó evitar un impacto con otro vehículo. La calzada resbaladiza habría sido un factor determinante en la pérdida de estabilidad.

Testigos ocasionales y vecinos que se encontraban en las cercanías señalaron que el accidente se produjo en cuestión de segundos. Según los relatos preliminares, la moto perdió adherencia al momento de la frenada y comenzó a deslizarse sobre el pavimento húmedo.

Si bien las circunstancias exactas continúan siendo materia de análisis, las condiciones climáticas y el estado de la calle aparecen como elementos centrales para comprender cómo se desencadenó el siniestro.