Un nuevo siniestro vial volvió a poner en agenda una problemática recurrente en las rutas santacruceñas: la presencia de fauna silvestre y el riesgo que ello implica para quienes circulan por los corredores provinciales y nacionales. El hecho ocurrió este sábado en las inmediaciones de Puerto Santa Cruz, cuando una motocicleta impactó contra un guanaco en el cruce de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 9.

El accidente motivó la inmediata intervención de personal de la División Cuartel 7 de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que acudió al lugar con el móvil de rescate M-1046 tras recibir el aviso del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el conductor del rodado había sufrido lesiones como consecuencia del impacto con el animal, una situación que, lamentablemente, no resulta aislada en esta región patagónica.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, el personal brindó los primeros auxilios en el lugar, realizando tareas de curación y vendaje para estabilizar al motociclista mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias médicas.

Asistencia de emergencia tras un choque en rutas santacruceñas.

La intervención rápida permitió contener la situación y evitar complicaciones mayores, en un tramo de ruta donde la velocidad y la escasa visibilidad pueden agravar este tipo de episodios.

Una vez finalizada la asistencia inicial, el conductor fue entregado al personal de la ambulancia, que procedió a su traslado para una evaluación médica más exhaustiva. Si bien no se brindaron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, se indicó que la actuación coordinada entre bomberos y el sistema de salud fue clave para una atención oportuna.

El cruce entre las rutas 3 y 9 es un punto de circulación frecuente tanto para transporte local como para vehículos que atraviesan la provincia. En este contexto, la irrupción de animales silvestres, especialmente guanacos, representa un riesgo permanente, sobre todo durante el amanecer y el atardecer, momentos en los que la fauna suele desplazarse en busca de alimento o agua.

Desde las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución al conducir, respetar las velocidades máximas y mantener una conducción atenta.