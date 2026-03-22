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En el marco de los operativos de control vehicular que se intensifican en distintos puntos de Río Gallegos, las autoridades procedieron al secuestro de dos motocicletas tras detectar infracciones que representan un riesgo tanto para los conductores como para terceros. Los procedimientos se desarrollaron en la vía pública y forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que uno de los casos más relevantes se registró en la intersección de las calles Matheu y Progreso López, donde personal interviniente detuvo la marcha de un motociclista para un control de rutina. Al verificar la documentación, se constató que el conductor no contaba con seguro obligatorio, una de las condiciones indispensables para circular. Sin embargo, la situación se agravó aún más cuando se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó positivo.

La combinación de ambas infracciones derivó en el inmediato secuestro del rodado, en una medida que busca no solo sancionar la conducta, sino también prevenir posibles siniestros viales.

Agentes junto a una de las motos secuestradas. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Según pudo saber este diario, en un segundo procedimiento, otra moto fue retenida luego de constatarse que su conductor no poseía la documentación obligatoria para circular.

Desde las autoridades se insistió en la importancia de respetar las condiciones mínimas exigidas para la circulación en motos. Entre ellas, contar con licencia de conducir vigente, seguro obligatorio, cédula de identificación del vehículo, y utilizar casco homologado, además de mantener la patente visible y las luces en correcto funcionamiento.