Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el inicio de la madrugada de este jueves, un violento choque entre un vehículo particular y una motocicleta movilizó a los cuerpos de seguridad y de salud hacia el populoso barrio San Benito, demandando el traslado de urgencia de un joven de 18 años al nosocomio local tras sufrir múltiples contusiones sobre la calzada.

El siniestro vial se declaró exactamente a las 00:10 horas en la intersección de las calles 22 y 1. Tras un llamado de alerta ingresado al Centro de Despacho 911, una patrulla policial acudió con premura a la esquina señalada, donde los uniformados constataron la colisión entre un automóvil marca Volkswagen Voyage, guiado por un hombre de 52 años, y una motocicleta marca Motomel de 110 centímetros cúbicos de cilindrada, conducida por el joven de 18 años.

Dada la violencia del impacto y el estado en que quedó tendido el joven motociclista, las fuerzas de seguridad solicitaron de forma inmediata la presencia de personal de la red sanitaria provincial.

Según pudo saber La Opinión Austral, minutos más tarde, médicos y paramédicos a bordo de una ambulancia brindaron las primeras atenciones en el lugar del hecho y derivaron a ambos conductores hacia la guardia del Hospital Regional de Río Gallegos para sus correspondientes evaluaciones de rigor.

En el centro de salud, los profesionales médicos diagnosticaron que el motociclista ingresó con politraumatismos varios a raíz de la caída contra la traza del pavimento. Pese a la magnitud de los golpes, el joven se mantenía estable y bajo estricto seguimiento médico en la sala de observación. Por su parte, se confirmó que el conductor del rodado mayor resultó afortunadamente ileso.

En la escena del accidente se montó un riguroso procedimiento preventivo y técnico. Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal sometieron al automovilista al test de alcoholemia mediante pipeta reactiva, prueba que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). No obstante, por disposición expresa de la Secretaría Penal de turno del Juzgado de Instrucción N°3, a ambos involucrados se les practicaron extracciones de muestras sanguíneas y de orina en el nosocomio con el objeto de incorporarlas a las pericias químicas del expediente. Tras completar la diligencia, el hombre de 52 años fijó domicilio de carácter legal, quedando formalmente supeditado a las alternativas de la causa.

Simultáneamente, especialistas de la División Accidentología Vial ejecutaron los relevamientos métricos, planimétricos y fotográficos sobre la traza para establecer la mecánica precisa de la colisión y determinar responsabilidades operativas. Tras la culminación de las pericias, efectivos de la División Cuartel de Bomberos realizaron el barrido y la limpieza de los restos metálicos y fluidos derramados en la calzada para restablecer la transitabilidad de la arteria.