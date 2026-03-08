Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un grave siniestro vial en las afueras de Río Gallegos que dejó a un motociclista gravemente herido y peleando por su vida.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de la avenida Circunvalación y avenida Asturias, en las inmediaciones de una estación de servicio Axion Energy, un punto conocido por los vecinos de la ciudad y que suele tener movimiento incluso durante la madrugada.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral a través de fuentes policiales, se pudo saber que el siniestro involucró a un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta de baja cilindrada. Por causas que ahora son materia de investigación, ambos rodados terminaron protagonizando una violenta colisión que dejó al conductor de la moto con heridas de extrema gravedad.

Según trascendió, el conductor del automóvil habría sufrido la pinchadura de un neumático y se encontraba detenido entre la calzada y la banquina al momento del hecho. En ese contexto, el motociclista que circulaba por el sector -y que, según las primeras versiones, lo hacía a alta velocidad- no habría logrado frenar a tiempo e impactó contra el vehículo.

La violencia del choque fue tal que el conductor de la moto salió despedido tras la colisión. Aunque llevaba casco al momento del impacto, el elemento de protección se desprendió y terminó a varios metros del lugar donde quedó el motociclista.

El casco de protección del motociclista quedó en el suelo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde ingresó con traumatismo craneal severo. Durante la jornada de este domingo permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y su estado de salud es de carácter reservado, de acuerdo con fuentes médicas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima junto al Comando de Patrullas, que realizaron el corte perimetral de la zona para permitir las tareas de asistencia y el trabajo de los peritos. Durante varias horas el tránsito permaneció restringido mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Por su parte, inspectores de Tránsito Municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor del Ford Fiesta, cuyo resultado arrojó positivo. En el caso del motociclista, debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible efectuar el control en el lugar. Por esa razón, la Justicia ordenó la extracción de sangre en el hospital para determinar si había consumido alcohol al momento del accidente.

En el marco de la investigación, el Juzgado de Instrucción de turno dispuso el secuestro de ambos rodados con el objetivo de avanzar con las pericias mecánicas y técnicas que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro