Durante la tarde de este martes, una motocicleta y una Renault Kangoo protagonizaron una colisión en la esquina de Belgrano y Don Bosco, en Puerto Deseado.

Personal de la División Comisaría Puerto Deseado acudió al lugar tras recibir un llamado anónimo que alertaba sobre el siniestro. También intervino el Área Operativa de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, cuyos agentes realizaron las actuaciones correspondientes y controlaron la documentación de los vehículos.

El conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital local, donde quedó a disposición del personal médico para su evaluación y atención médica.

Mientras tanto, efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.