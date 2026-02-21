Un nuevo siniestro de tránsito volvió a generar preocupación en el centro de Río Gallegos. Durante la madrugada de este sábado, una mujer que conducía un Renault Logan perdió el control del vehículo sobre la Avenida Kirchner al 1300, impactó contra un poste y finalmente terminó su recorrido contra la estructura de un comercio de la zona.

El hecho ocurrió en una de las arterias más transitadas de la capital santacruceña, aunque durante horas de poca circulación. Según la información recabada en el lugar, la conductora circulaba por Kirchner cuando, por motivos que aún se investigan, despistó, golpeó un poste ubicado sobre la vereda y chocó contra la fachada de un local comercial.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Así quedó el Renault tras el fuerte impacto

Las imágenes muestran el violento resultado del choque. El Renault Logan quedó con severos daños en la parte frontal y lateral. El capot permaneció abierto tras el impacto y la carrocería evidenció abolladuras de consideración, especialmente en el sector delantero izquierdo.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El vehículo avanzó varios metros luego de perder el control. Primero impactó contra un poste y luego se desplazó hasta incrustarse contra la pared del comercio, donde terminó detenido. En la vereda quedaron esparcidos restos de plástico y piezas del automóvil producto de la colisión.

El frente del local también registró daños visibles en su estructura, con marcas en la pared y desprendimientos en la base del poste afectado.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La conductora permanece internada en el hospital local

Personal de emergencia asistió a la mujer en el lugar del siniestro y la trasladó al hospital de Río Gallegos para una evaluación médica completa. Hasta el momento no trascendió el parte oficial sobre su estado de salud, aunque fuentes indicaron que permanece en observación.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del hecho. No descartan que factores como la velocidad, una maniobra indebida o una distracción hayan incidido en la pérdida de control.