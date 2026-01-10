Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alrededor de las 6 de la mañana de este sábado se registró un fuerte choque en la ciudad de Río Gallegos. Un Chevrolet Corsa terminó incrustado contra un cantero frente a una reconocida estación de servicio, en la intersección de las calles Perito Moreno y Mariano Moreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, se trataría de un hecho de violencia de género. El conductor de otro vehículo habría seguido al Chevrolet Corsa y lo habría chocado intencionalmente, provocando que el auto conducido por una mujer terminara chocando contra el cantero.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada al Hospital Regional Río Gallegos. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

NOTICIA EN DESARROLLO

Se investiga un caso de violencia de género. FOTO: José Silva/La Opinión Austral