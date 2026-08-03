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Una profunda conmoción vive la comunidad de localidad de Puerto San Julián tras confirmarse un desenlace fatal. El hombre que había resultado gravemente herido en el incendio registrado en una vivienda precaria cercana al cementerio local falleció anoche a las 22 horas en en Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde había sido trasladado por la gravedad de sus lesiones, según informaron a La Opinión Austral. De esta manera, el hecho dejó ahora dos víctimas fatales y un sospechoso detenido.

Cristian Huerta tenía 28 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El trágico episodio se desencadenó durante la madrugada del domingo 2, en una construcción de características muy precarias en inmediaciones del cementerio. Allí se registró un violento enfrentamiento que derivó en un incendio. En el interior de la vivienda fue hallado sin vida Gabriel Cristian Huerta, un joven de 28 años, oriundo de Salta. Se realizó una campaña solidaria en búsqueda de trasladar los restos al norte del país.

Según pudo saber La Opinión Austral, los ocupantes del lugar habían mantenido una violenta discusión que derivó en agresiones físicas, por lo que la Policía ya había intervenido en la vivienda. Ante eso, los investigadores procuran responder dos preguntas fundamentales: qué ocurrió exactamente dentro de la vivienda antes del incendio y si el cuerpo de Huerta presenta lesiones compatibles con un ataque previo al fuego.

El estado en el que quedó la precaria vivienda tras el incendio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Asimismo, la hipótesis de un incendio intencional tampoco está descartada. De hecho, se trata de una de las posibilidades que analiza la Justicia mientras espera los resultados técnicos para definir los pasos procesales a seguir. El trabajo en la escena fue intenso y minucioso. Los especialistas realizaron las primeras inspecciones dentro del inmueble, recolectaron indicios y documentaron cada rincón del lugar con el objetivo de preservar pruebas que permitan reconstruir la dinámica del siniestro.

Ya hay una persona detenida como sospechosa del hecho, mientras la causa judicial avanza sobre dos ejes centrales. Por un lado, los resultados de la autopsia sobre los restos de Huerta para establecer con precisión la causa de su fallecimiento; por el otro, las pericias técnicas que intentarán determinar si el fuego que consumió la vivienda fue accidental o intencional, en cuyo caso se estaría ante un presunto homicidio seguido de incendio intencional.

Las llamas se apoderaron del lugar. FOTO INFO PATAGONIA

La Justicia aguarda los informes periciales completos para avanzar en la imputación y determinar las circunstancias exactas en las que se desencadenó la tragedia que dejó a dos familias sin sus seres queridos y conmocionó a toda la comunidad de Puerto San Julián.