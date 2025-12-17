Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre adulto mayor fue hallado sin vida sobre la vereda de calle Lavalle, a pocos metros de la intersección con Alfonsín, alrededor de las 10 horas de este miércoles.

Según la información recabada en el lugar, se trataba de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 90 años, quien fue encontrada tendida en el suelo, sin signos vitales. Todo indica que el hombre habría sufrido una descompensación, aunque las causas del fallecimiento deberán ser confirmadas por las autoridades competentes.

Intervención policial y resguardo del lugar

Tras el aviso, personal de la Comisaría Segunda acudió rápidamente al lugar y procedió a delimitar la escena, restringiendo el paso tanto vehicular como peatonal por la zona.

Policía de Santa Cruz trabajando en la vereda de la calle Lavalle. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN

En el lugar se encontraban personas que vieron al hombre fallecido y sostenían el cuerpo con la esperanza de que aun se encuentre con vida, visiblemente afectados por la situación. Sin embargo, según se pudo saber, ya se aguardaba la llegada del médico forense y del personal de Criminalística, quienes minutos más tarde realizaron las pesquisas antes del traslado del cuerpo.

El operativo se desarrolló en medio de una mañana con fuertes ráfagas de viento, lo que sumó dificultad al trabajo de los efectivos y reforzó la necesidad de mantener el perímetro cerrado. Efectivos policiales debían sostener con las manos la carpa azul con la que cubrieron el cuerpo para las pericias para que no se vuele. La identidad de la persona no había sido determinado al menos hasta una hora después de que lo encontraran muerto.

El hombre de unos 90 años calló desplomado alrededor de las 10 de la mañana. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Calle cortada

Desde la Policía se informó que calle Lavalle permaneció momentáneamente cortada al tránsito, especialmente para quienes circulaban por Zapiola e intentaban doblar hacia esa arteria. Se colocaron conos y se solicitó a los vecinos y transeúntes evitar la zona hasta la finalización de las pericias.