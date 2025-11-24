Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial se desplegó en la intersección de las calles 13 y 38, en el ingreso al barrio Bicentenario. Un hombre mayor de 55 años perdió la vida luego de sufrir una descompensación mientras conducía su automóvil, situación que culminó con un choque contra un poste y su posterior caída al descender del vehículo. Criminalística y la Comisaría Séptima trabajan en las pericias correspondientes para establecer con precisión la secuencia del hecho.

El episodio en pleno barrio Bicentenario

La esquina de 13 y 38 una los barrios San Benito y Bicentenario en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron en el lugar, el conductor habría comenzado a descompensarse mientras circulaba por la zona. Testigos señalaron que, al llegar a la esquina de 13 y 38, el vehículo impactó levemente contra un poste, y que la víctima, al intentar descender, cayó al suelo y murió a los pocos segundos.

Según el parte oficial de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el hecho ocurrió a las 07:20 horas del 24 de noviembre de 2025. Personal de la Comisaría intervino tras recibir un aviso sobre un vehículo colisionado con un conductor inconsciente. Al llegar, constataron la presencia del hombre de 55 años dentro del auto, sin respuesta a estímulos.

Mientras se aguardaba la llegada del equipo médico, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los profesionales de salud confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Un testigo que circulaba por la zona informó haber observado el desplazamiento irregular del vehículo antes del impacto. En el interior del rodado se encontraron elementos de uso personal que serán evaluados dentro de la investigación.

El Juzgado de Instrucción Nº 3 intervino y dispuso las diligencias correspondientes. Personal de la División Gabinete Criminalístico Zona Sur realizó las pericias en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para estudios complementarios que permitirán avanzar en la causa y confirmar las razones exactas de su fallecimiento.. Familiares directos del fallecido fueron notificados sobre los pasos legales a seguir.

Corte parcial y recomendaciones para conductores

Debido al operativo, la circulación en la esquina de 13 y 38 permanece parcialmente restringida. Las autoridades solicitan a los automovilistas transitar con precaución por la zona hasta que finalicen las pericias.