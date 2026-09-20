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Personal policial intervino durante la tarde del sábado 19 de septiembre ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Congreso, en la localidad de Río Gallegos.

Por causas que son materia de investigación, una niña de 11 años fue embestida por un Volkswagen Gol Trend. Tras el impacto, fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

En el centro de salud de la capital santacruceña se constató que presentaba politraumatismos y una fractura en la pierna y la rodilla izquierda. La menor quedó internada en el área de pediatría y permaneció en todo momento acompañada por su progenitora.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, que verificó la documentación del vehículo y confirmó que se encontraba en regla. Además, el conductor fue sometido a un alcohotest, cuyo resultado fue negativo.

Las diligencias de rigor fueron realizadas junto con efectivos de Accidentología Vial Zona Sur, conoció La Opinión Austral a través de la Policía de Santa Cruz.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Secretaría Penal de turno del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos dispuso el secuestro del rodado y la extracción de sangre y una muestra de orina al conductor. El hombre, además, estableció domicilio y quedó a disposición de la Justicia.