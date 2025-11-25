Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven mujer de 28 años fue hallada atada al lado de la ría de la localidad de Puerto Deseado el domingo pasado a horas de la tarde. Según le relató a los efectivos policiales, dos hombres la habían interceptado cuando caminaba por la calle, secuestrado en un rodado de color blanco, maniatado y abandonado cerca de la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones. La División de Investigaciones esta analizando cámaras de seguridad de la zona.

Fue a las 19:20 horas que una vecina se comunicó con el Hospital Distrital y avisó que había encontrado a la mujer maniatada. De inmediato, los uniformados y el personal de la salud se acercaron al sitio y asistieron a la chica, la entrevistaron brevemente y se procedió a su traslado al centro de salud. El caso causó sensaciones de bronca, indignación e inseguridad en los vecinos y vecinas de la ciudad, quienes le solicitaron acciones a las entes correspondientes.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la mujer estaba alterada y maniatada de pies y cabeza. Luego de que el personal cortara los elementos de agarre, fue llevada al nosocomio, donde agregó nuevos datos. Dijo que fue secuestrada por dos hombres con los rostros cubiertos con pasamontañas mientras caminaba por inmediaciones de la cancha Junior, quienes la dejaron en la zona costera.

Por otro lado, este medio supo que el caso tomó un giro luego de que la mujer se negará a hacer la denuncia por el hecho. Relató que la situación se trataría de un ajuste de cuentas en virtud que un hombre apodado “El Pica“, con el cual mantiene relación íntima, posee una deuda con personas que se dedican a la venta de drogas y que por ello misma habría sido secuestrada por los individuos. Luego de eso, no quiso aportar más datos.

La mujer recibió asistencia psicológica en el centro de salud, su caso fue abordado por personal de la Dirección Políticas de Género y quedó alojada en el Refugio de la Mujer con una consigna policial. Mientras tanto, en el lugar del hallazgo, personal del Gabinete Criminalístico secuestró cuerdas, cables, un auricular inalámbrico, un marco de anteojos y dos cristales de sol oscuros.

Personal policial buscando indicios en el lugar. FOTO: VÍA PATAGÓNICA.

“No tengo deudas con nadie”

Esos fueron los dichos de Leonardo “El Pica” Olivera, la pareja actual de la joven que, según habían dicho los atacantes, tendría una deuda de dinero por la compra-venta de drogas con ellos y sería ese el motivo por el cual cometieron las acciones en contra de la chica. En una entrevista brindada a Vía Patagónica, el hombre se defendió de los escraches de vecinos de la sociedad deseadense a través de un grupo de WhatsApp.

“No conozco a las personas que le hicieron eso y quiero aclarar las cosas que vienen diciendo, yo no hice nada, ella me llamó, pero no pude atender y me enteré por las noticias, pero están ensuciando mi nombre y publicando mi foto como si hubiera sido yo”, comentó al medio, afligido por la situación. Contó que la joven había estado con él ese día y había dejado la casa para ir a ver a su mamá. “Ella me contó que la agarraron de la mano y la metieron a un auto blanco y que eran dos, después no sabemos nada“, agregó.

Además, sobre la supuesta deuda por la compra de drogas, aclaró “soy consumidor, pero no tengo deudas ni problemas con nadie“. “La gente comenta cosas que no son y no saben, estoy pensando cuál puede ser el motivo por el cual la levantaron a ella, también pasaron otras cosas, entonces no se sabe bien realmente qué es”, comentó sobre el posible móvil del secuestro de su novia.

Finalmente, añadió que la DDI está investigando todo, que “hay cámaras que van a mostrar todas las cosas que pasaron” y pidió a la comunidad que deje de publicar sus fotos: “No quiero que mi hijo vea cosas que no son, no quiero problemas, tengo un trabajo y ella (la chica secuestrada) está conmigo porque no tiene dónde quedarse y no la voy a dejar sola“.