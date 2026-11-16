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En el marco de la investigación judicial por presunto lavado de activos y narcotráfico, este lunes se llevó adelante un nuevo operativo en Río Gallegos que culminó con el secuestro de una camioneta que estaría vinculada a la causa en la que figura entre los implicados el empresario Lázaro Báez.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:50 horas por personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) y de la Policía Federal Argentina de Santa Cruz, en un domicilio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 400.

Personal de la DDI y de la Policía Federal inspecciona la camioneta. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el operativo, las autoridades secuestraron una camioneta Ford Ranger Limited de color gris, que sería de interés para la investigación judicial en curso.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su posible vinculación con las maniobras que se investigan.

La causa por presunto lavado de activos y narcotráfico se tramita en la Justicia de Río Gallegos y tiene a Lázaro Báez entre los 12 implicados. En ese contexto, los nuevos procedimientos buscan reunir elementos que permitan profundizar la investigación y establecer posibles conexiones entre los involucrados.

La Ford Ranger Limited gris que habría sido secuestrada por su presunta vinculación con la causa por lavado de activos y narcotráfico. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los allanamientos y secuestros forman parte de las medidas dispuestas en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.