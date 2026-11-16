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En el marco de la investigación judicial por presunto lavado de activos y narcotráfico, este lunes se llevó adelante un nuevo operativo en Río Gallegos que culminó con el secuestro de una camioneta que estaría vinculada a la causa en la que figura entre los implicados el empresario Lázaro Báez.
El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:50 horas por personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) y de la Policía Federal Argentina de Santa Cruz, en un domicilio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 400.
Durante el operativo, las autoridades secuestraron una camioneta Ford Ranger Limited de color gris, que sería de interés para la investigación judicial en curso.
El vehículo quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su posible vinculación con las maniobras que se investigan.
La causa por presunto lavado de activos y narcotráfico se tramita en la Justicia de Río Gallegos y tiene a Lázaro Báez entre los 12 implicados. En ese contexto, los nuevos procedimientos buscan reunir elementos que permitan profundizar la investigación y establecer posibles conexiones entre los involucrados.
Los allanamientos y secuestros forman parte de las medidas dispuestas en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.
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