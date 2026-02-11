Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El operativo fue encabezado por el Director de Zona Sur de Investigaciones, comisario mayor Luis Poblete, quien coordina la Comisión Investigadora abocada al caso. Intervino personal de la División de Investigaciones, comisarías locales y Fuerzas Especiales, quienes llevaron adelante dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Juan Álvarez al 300. Según fuentes vinculadas a la causa, durante el procedimiento dos personas intentaron retirarse del lugar al advertir la presencia policial, aunque fueron demoradas para su identificación.

Comisario Luis Poblete, a cargo de la comisión. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las diligencias forman parte de una serie de medidas que la comisión viene desplegando en distintos puntos de la ciudad, con tareas de campo previas realizadas junto a un remisero y canes de búsqueda, en un sector que sería habitual en la rutina de García antes de su desaparición. Voceros del caso indicaron que los resultados del procedimiento fueron considerados positivos y que se avanzará con nuevas actuaciones en los próximos días.

El caso se remonta al 10 de diciembre de 2025, cuando el vecino de 50 años fue visto por última vez sin que desde entonces se lograra establecer su paradero. La investigación sostiene que no dejó rastros claros y que su ausencia generó una fuerte conmoción entre familiares, allegados y vecinos, que siguen de cerca cada avance judicial y policial.

En las primeras etapas de la pesquisa, testigos afirmaron haberlo visto en el barrio 2 de Abril, donde habría subido a una camioneta por sus propios medios antes de dirigirse hacia la zona céntrica, uno de los últimos datos firmes que constan en el expediente.

La comisión investigadora fue conformada especialmente para el caso con personal de distintas localidades y trabaja bajo directivas del Juzgado de Instrucción, analizando cada dato que se incorpora al expediente. Desde la fuerza señalaron que se procesan tanto los nuevos aportes como los elementos ya reunidos en la causa.

Mario César García, el hombre de 50 años que está desaparecido en Caleta Olivia.

Días atrás, en una de las primeras medidas relevantes, se había allanado una remisería debido a la presunción de que García habría solicitado un viaje poco antes de desaparecer, lo que marcó el inicio de una serie de operativos orientados a reconstruir su recorrido final.

En paralelo, la investigación mantiene abiertas otras líneas sensibles, entre ellas el análisis de restos humanos hallados en un descampado, cuyos resultados periciales aún son aguardados para determinar si guardan relación con la desaparición.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, al considerar que cualquier información puede resultar clave para esclarecer el hecho.