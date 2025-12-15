Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención preventiva de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz se desarrolló durante la jornada del domingo en Río Gallegos, luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor a derivados de hidrocarburos que se percibía en el interior de una vivienda. La situación, que generó preocupación y malestar en el entorno inmediato, motivó la activación de los protocolos de seguridad correspondientes, sin que se registraran personas heridas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Marcelino Álvarez al 600, hasta donde acudió el Departamento de Riesgos Especiales, a través de la División Químico, Biológico y Nuclear y Protección Ambiental. La intervención fue clasificada como preventiva, ya que, si bien no se constató una emergencia en curso, la presencia del olor intenso representaba un potencial riesgo ambiental y para la salud de los ocupantes y vecinos.

La fosa de donde provenía el fuerte olor. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tras una primera evaluación en el lugar, el personal especializado confirmó la existencia de un fuerte olor en el interior del inmueble, lo que llevó a solicitar la colaboración de la División Cuartel 2 de Bomberos. De manera coordinada, los efectivos procedieron a realizar la apertura de la cámara séptica y a la colocación de agua, una maniobra destinada a disipar las emanaciones y reducir el riesgo, permitiendo una adecuada ventilación del espacio afectado.

Las tareas se desarrollaron sin inconvenientes y lograron mitigar la situación, devolviendo condiciones de seguridad al lugar. Como parte del procedimiento, se labró el acta de constatación correspondiente y se tomaron registros fotográficos, que quedaron a disposición para eventuales actuaciones posteriores.