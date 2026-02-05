Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha contra la trata de personas volvió a tener un capítulo visible en Río Gallegos, donde este miércoles se desarrolló una jornada informativa y de controles preventivos en distintos comercios de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la División Trata de Personas Sur, dependiente de la Dirección General de Investigaciones del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Sur, buscó reforzar la concientización social y detectar de manera temprana posibles indicadores de uno de los delitos más complejos y silenciosos de la criminalidad actual.

El operativo se llevó adelante entre las 11:30 y las 13:30 horas y contó con el acompañamiento y la colaboración del personal de la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de las facultades que otorga la Ley N° 25.871 de Política Migratoria Argentina. La articulación entre ambos organismos permitió abordar la problemática desde una mirada integral, combinando prevención, control y difusión de derechos.

Momento en el que agentes ingresaban a un comercio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la jornada, los equipos recorrieron autoservicios, fruterías, verdulerías, panaderías y otros locales comerciales, rubros donde históricamente se pone el foco por la diversidad de mano de obra y las condiciones laborales que, en algunos casos, pueden esconder situaciones de vulnerabilidad. En ese contexto, se procedió a la identificación de once personas mayores de edad, tanto argentinas como extranjeras, sin que se registraran irregularidades ni medidas cautelares vigentes al consultar los sistemas oficiales.