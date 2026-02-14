Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz realizó un operativo preventivo en el marco de la Ley 23.737 en la Unidad Operativa Güer Aike, con el objetivo de reforzar los controles vinculados a la lucha contra el narcotráfico y fortalecer las tareas de seguridad en el acceso a la ciudad de Río Gallegos

El procedimiento se desarrolló el 13 de febrero de 2026, entre las 10:30 y las 13:00 horas, bajo la supervisión de la comisario María Eugenia Sarapura, con la participación de personal especializado y de la División Canes.

Canes trabajaron en los colectivos.

Durante el despliegue se llevaron adelante controles sobre vehículos particulares, transporte público e identificación de personas, con los siguientes resultados:

86 vehículos identificados

4 micros controlados

122 pasajeros identificados, entre ellos 6 ciudadanos extranjeros

Asimismo, se detectaron dos medidas judiciales vigentes, una de ellas vinculada a una averiguación de paradero, realizándose las verificaciones y notificaciones correspondientes mediante los sistemas de consulta federal.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos forman parte de acciones preventivas permanentes que se desarrollan en distintos puntos de la provincia para intensificar los controles, prevenir delitos vinculados al narcomenudeo y garantizar mayor seguridad en la circulación.