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Un importante procedimiento judicial se llevó adelante este miércoles en la localidad de Puerto San Julián, donde efectivos de distintas áreas especializadas de la Policía de Santa Cruz realizaron un allanamiento vinculado a una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La medida fue ejecutada por personal de la División de Investigaciones de Puerto San Julián, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, bajo directivas emanadas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en esa ciudad.

El operativo se enmarca en una causa iniciada por una posible infracción al artículo 128 del Código Penal Argentino, normativa que sanciona la producción, distribución, comercialización, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, uno de los delitos que mayor preocupación genera actualmente en el ámbito judicial y de seguridad debido al crecimiento de las plataformas digitales y los delitos informáticos.

Un policía revisando cada uno de los recovecos del domicilio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que, durante el allanamiento, los investigadores procedieron al secuestro de diversos dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran una computadora de escritorio, dos teléfonos celulares, una consola PlayStation, una tablet, un pendrive y una tarjeta de memoria, todos dispositivos que ahora serán sometidos a peritajes especializados.

El objetivo de estas medidas es determinar si en dichos equipos existen archivos, registros, comunicaciones o cualquier otro elemento digital que pueda aportar pruebas para el avance de la investigación.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que este tipo de pericias requiere un exhaustivo trabajo técnico, ya que los especialistas deben analizar grandes volúmenes de información almacenada y recuperar datos que, en algunos casos, pueden haber sido eliminados o modificados.

Una investigación que forma parte de una operación internacional

El despliegue realizado en Puerto San Julián no constituye un hecho aislado. Según se informó oficialmente, la medida forma parte de la continuidad del Operativo Internacional denominado “Aliados por las Infancias VI”, una iniciativa desarrollada en distintos países con el objetivo de detectar, investigar y desarticular redes o personas involucradas en delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia VI” se desplegó en la provincia de Santa Cruz a fines de abril de 2026, coordinando 13 allanamientos simultáneos en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena para combatir el abuso sexual infantil (MASI).