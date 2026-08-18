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Durante la mañana de este martes se desarrolló en Río Gallegos un operativo especial destinado a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para realizar trabajos en altura en el edificio de la Prefectura Naval Argentina, ubicado en la esquina de San Martín y Orkeke.

La intervención estuvo a cargo de personal de la División Grupo Especial Zona Sur, que brindó cobertura operativa durante las tareas de mantenimiento realizadas en el frente de la sede local de la fuerza. El procedimiento contempló el empleo de escaleras y sistemas de cuerdas especialmente destinados a trabajos verticales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo comenzó a las 10:00 y se extendió hasta las 11:50, lapso durante el cual tres efectivos participaron directamente de las maniobras de prevención y seguridad.

El objetivo principal fue generar las condiciones adecuadas para que pudiera concretarse el recambio de cinco focos ubicados en el frente del edificio, una tarea que, por las características de la estructura y la altura a la que se encontraban las luminarias, requería medidas específicas para evitar riesgos.

En este tipo de intervenciones, la planificación previa resulta fundamental. El trabajo en altura implica una serie de factores que deben ser contemplados antes de iniciar cualquier maniobra, desde la estabilidad de los puntos de apoyo hasta la utilización correcta de los elementos destinados a prevenir caídas.

Por ese motivo, la presencia del personal especializado permitió establecer una cobertura de seguridad durante toda la operación.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos utilizaron escaleras y sistemas de cuerdas para trabajo vertical, herramientas que permitieron desarrollar las maniobras de manera controlada y bajo las condiciones establecidas por las normas vigentes.