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La División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de Puerto Deseado llevó adelante un operativo de control preventivo durante la tarde del viernes 16 de mayo en distintos puntos del ejido urbano de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló entre las 18:00 y las 21:00 horas y contó con la participación de personal dependiente del Departamento de Investigaciones Zona Norte, bajo la coordinación del comisario mayor Pablo Méndez, en conjunto con agentes del Área de Tránsito Municipal.

Identificación de personas y vehículos

De acuerdo a la información oficial, durante el despliegue se realizaron tareas de identificación de personas y vehículos utilizando el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Como resultado de los controles, se identificó a un total de 85 personas y 67 vehículos que circulaban por distintos sectores de Puerto Deseado. Desde la fuerza indicaron que el operativo no arrojó novedades de índole judicial ni personas con requerimientos pendientes.

Secuestro de un motovehículo

En paralelo a las tareas preventivas, el personal de Tránsito Municipal constató diferentes infracciones relacionadas con la documentación obligatoria para circular.

En ese contexto, se procedió al secuestro de una motocicleta debido a la falta de licencia de conducir, seguro obligatorio y comprobante de pago de patente.

Asimismo, se labraron 11 multas por distintas irregularidades detectadas durante los controles vehiculares.

Intervención de la sede fiscal

Las actuaciones realizadas fueron puestas en conocimiento de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia.

Según señalaron las autoridades, este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la localidad con el objetivo de reforzar las tareas de prevención, control vehicular y seguridad urbana.