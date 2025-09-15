Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el fin de semana, Río Gallegos fue escenario de una serie de controles preventivos llevados adelante por distintas divisiones de la Policía de la Provincia, en cumplimiento de las directivas de la Superioridad y en el marco de la Ley de Seguridad Pública N° 3523. Los operativos abarcaron patrullajes, paradas estratégicas y controles vehiculares en distintos sectores de la capital de Santa Cruz, con el objetivo de reforzar la presencia policial en la vía pública y resguardar la tranquilidad de los vecinos.

Según informó la fuerza, las acciones se desarrollaron tanto de día como de noche, atendiendo a la dinámica de la ciudad y a las zonas consideradas de mayor circulación o vulnerabilidad. Los dispositivos de seguridad se desplegaron en puntos clave del ejido urbano, bajo la coordinación de las divisiones comisarías con la colaboración de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional. Esta articulación permitió intensificar el monitoreo, no solo frente a hechos de inseguridad locales, sino también en relación con posibles delitos de carácter transnacional que puedan tener impacto en la región.

Agentes pidiendo la documentación a un automovilista. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La finalidad central de estas tareas preventivas fue evitar la comisión de delitos, desalentar conductas imprudentes en el tránsito y fortalecer la sensación de seguridad de la población. Para ello, se llevaron adelante paradas preventivas en avenidas de alto flujo vehicular, controles de documentación, verificación de antecedentes y presencia visible de patrulleros en distintos barrios. Vecinos de Río Gallegos destacaron que la mayor circulación de móviles y efectivos genera una percepción de mayor resguardo, en un contexto en el que los reclamos por seguridad suelen ser una constante en los distintos barrios de la capital.

Desde la Policía de Santa Cruz señalaron que estos operativos no son acciones aisladas, sino parte de un plan sostenido que busca consolidar una política de seguridad más cercana al ciudadano. “Nuestro compromiso es garantizar el orden público y el cuidado de cada vecino, a través de la prevención activa”, expresaron fuentes policiales consultadas. En ese sentido, remarcaron que las intervenciones continuarán durante los próximos fines de semana, con refuerzos específicos en fechas o eventos que impliquen mayor circulación de personas.