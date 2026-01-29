Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presencia policial se hizo sentir con fuerza en las calles de Río Gallegos durante la tarde y noche de ayer, en el marco de un amplio operativo preventivo que combinó controles viales y patrullajes orientados a la prevención del delito. El despliegue, coordinado por la Dirección General Regional Sur, se extendió por distintos sectores de la ciudad y formó parte de una estrategia integral de seguridad.

Las acciones comenzaron alrededor de las 19:30 horas y se desarrollaron bajo las facultades establecidas por la Ley de Seguridad Pública Nº 3.523, normativa que habilita a las fuerzas a implementar dispositivos de control y prevención en la vía pública. Según se informó oficialmente, participaron todas las comisarías locales junto a áreas dependientes de la Dirección Regional, con la afectación de recursos humanos y logísticos en puntos considerados estratégicos.

El objetivo principal fue reforzar la prevención y el ordenamiento del tránsito, una problemática recurrente en la capital santacruceña, donde la circulación vehicular crece de manera sostenida y convive con peatones, transporte público y motos en distintos barrios. Los controles apuntaron a verificar documentación, condiciones de los vehículos y conductas de conducción, en una tarea que busca reducir riesgos viales y generar mayor conciencia.

En paralelo, el Comando de Patrullas desplegó recorridos preventivos en zonas previamente definidas a partir del análisis del llamado mapa del delito, una herramienta que permite identificar sectores con mayor concentración de hechos delictivos o situaciones de riesgo. Este enfoque, cada vez más utilizado en distintas jurisdicciones del país, procura optimizar los recursos disponibles y concentrar la presencia policial donde más se necesita.

El movimiento de móviles y efectivos no pasó desapercibido para vecinos y conductores, que se encontraron con controles en arterias clave y patrullajes intensificados en horarios de alta circulación. Para muchos, se trata de una imagen conocida que suele repetirse en determinados momentos del año o ante situaciones puntuales, aunque desde la fuerza remarcaron que responde a una planificación sostenida.

Voceros policiales destacaron que este tipo de operativos no son aislados, sino que forman parte de una estrategia integral que continuará desarrollándose de manera periódica.