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En el código no escrito de las grandes investigaciones criminales, la ostentación suele ser el talón de Aquiles de quienes intentan moverse en las sombras. Mientras la Justicia Federal de Río Gallegos avanza a paso firme sobre la trama que entrelaza el tráfico regional de cocaína con la administración clandestina de los bienes embargados de Lázaro Báez, un hallazgo callejero realizado este sábado por la noche terminó de unir el expediente judicial con la vidriera digital de las redes sociales. El BMW 118i gris oscuro secuestrado en pleno ejido urbano de la capital santacruceña no era un auto más: pertenecía a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín“, el hombre señalado como la pieza clave entre ambos mundos delictivos, quien hasta hace poco tiempo se jactaba de lucirlo ante sus seguidores en TikTok.

El procedimiento tuvo lugar exactamente a las 20.23 de este sábado, cuando efectivos policiales desplegaban tareas de calle y vigilancia preventiva en el marco de las directivas impartidas por la Unidad Fiscal. Al patrullar las inmediaciones de la intersección de las calles 20 de Julio y Santa Fe, los uniformados advirtieron la presencia de un rodado importado que coincidía plenamente con los registros de búsqueda vigentes: un automóvil marca BMW, modelo 118i, de color gris oscuro y dominio AD979IU.

Sobre ese vehículo pesaba una orden de secuestro emanada mediante oficio judicial en el marco de la causa FCR 17493/2026/2, al estar sindicado como uno de los bienes adquiridos y utilizados por la organización investigada para reciclar fondos de origen ilícito. Al verificar la unidad en la vía pública, los agentes dejaron constancia de que el coche se encontraba estacionado, con sus aberturas aseguradas y sin ocupantes en su interior. De inmediato se aplicó el protocolo de rigor, procediendo a su incautación y posterior traslado a un predio de resguardo judicial.

Algunos de los vehículos secuestrados en primer momento. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Lo que convierte al secuestro de este BMW en una postal elocuente del caso es el contraste entre el rigor del expediente federal y la exposición pública que mantenía su propietario. Lejos de cultivar el bajo perfil que suelen recomendar los manuales del lavado de activos, “Budín” Ibáñez utilizaba sus perfiles en redes sociales como un escaparate de su vertiginoso ascenso económico. En particular, el lujoso automóvil alemán ahora incautado había sido protagonista de una publicación en su cuenta de TikTok, donde el propio Ibáñez lo exhibió con evidente orgullo luego de tomarle una fotografía en una estación de servicio local.

Aquella postal digital no era un hecho aislado, sino parte de una conducta sistemática de exhibición de riqueza. En sus plataformas sociales, el operador territorial de Báez solía mostrar sin tapujos su predilección por los motores potentes y las carrocerías de alta gama. Entre sus publicaciones más llamativas figuraba una imponente camioneta Volkswagen Amarok V6, a la que el propio imputado se refería afectuosamente en sus posteos como “mi bebé”.

Precisamente, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez, puso la lupa sobre ese parque automotor de lujo, ordenando el secuestro preventivo de una extensa lista de vehículos vinculados de manera directa con Cristian Sebastián Ibáñez. Además del BMW 118i incautado este sábado, el oficio judicial apunta a sacar de circulación una flamante Volkswagen Amarok Extreme V6 AT 4×4 G2, modelo 2025, con dominio AH661FA, que representa el tope de gama en el mercado argentino. La nómina se completa con otras dos camionetas de la marca del óvalo: una Ford F150 XLT, patente SPZ881, y una Ford Ranger Limited cuyo dominio aún resta terminar de identificar en los registros.

El despliegue patrimonial bajo sospecha incluye también una poderosa camioneta Ram 1500 5.7 V8 Laramie 4×4, año 2018, patente AC971WP, y una moto marca Honda con los tradicionales colores blanco, rojo y azul. A este arsenal de vehículos particulares se suma además una camioneta Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4×4, modelo 2017 y dominio AB779CK, cuya titularidad aparece vinculada a la firma Dynter S.R.L., una sociedad comercial que el propio Ibáñez constituyó durante el año 2024 en Río Gallegos y de la cual terminó quedando al frente como único gerente.