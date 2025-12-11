Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Oviedo no declaró por la muerte de su novia y la Justicia lo investiga por homicidio doblementa y con antecedentes penales a su nombre, se encuentra detenido en la Comisaría de Puerto Deseado y es investigado por la muerte de su novia, Sabrina Aylén Vega (22). Fuentes de la Justicia consultadas por el diario La Opinión Austral dieron a conocer detalles del caso que causó una amplia y fuerte conmoción en la provincia santacruceña y llegó a ser tapa de los principales medios nacionales.

El caso se dio a conocer alrededor de las 10:10 de la mañana del lunes pasado, cuando el departamento de un complejo en que estaba la joven se incendió y a ella la encontraron tendida en el suelo y con sangre en el rostro. La puerta estaba cerrada sin llave y había colocado un objeto que dificultó el ingreso. Su pareja había sido captado por cámaras de seguridad saliendo de la vivienda tras el inicio del fuego, lo que levantó sospechas.

Sabrina, la joven que perdió la vida en la localidad de Puerto Deseado.

En principio, este medio conoció que el martes pasado se realizó la autopsia al cuerpo de la joven madre, cuyos resultados arrojaron un destello de luz para la investigación, que se encuentra en curso. La fuente indagada confirmó la información y dio a conocer que Sabrina “falleció a causa de asfixia química con intoxicación por monóxido de carbono producto de la inhalación de humo y gases de incendio”.

Asimismo, manifestó que “la chica no presentaba golpes ni otros signos de violencia en el cuerpo”, lo que deja en claro que los restos de sangre que tenía en el rostro al momento de haber sido hallada no era producto de una agresión física. Aunque la caratula temporal del hecho si está relacionada con violencia de género y la figura de femicidio.

La detención de Oviedo. Tenía pedido de captura por otra causa.

Esto se debe a que Oviedo fue imputado y es investigado por “presunta comisión del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio)“. Asimismo, comentó que en la audiencia indagatoria que se realizó en las últimas horas escogió no declarar y sigue privado de su libertad en las instalaciones de la dependencia policial.

En relación a la detención del sospechoso, que se ejecutó ese mismo lunes a la tarde, fue ubicado en un sector de descampado próximo al barrio 28 Viviendas, mientras se escondía detrás de piedras. La División de Investigaciones había informado que la detención no estaba directamente vinculada a la muerte de Sabrina, sino que tenía que ver con un pedido de captura de la Cámara Criminal de zona norte.

Sabrina y su novio, actualmente detenido por otra causa.

Cabe destacar que la investigación del caso se encuentra bajo el tratamiento del Juzgado de Instrucción en lo Penal y Juvenil N° 1, subrogado por la jueza Jesica Hernández, actual titular del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia, ante la jubilación del anterior juez, Oldemar Villa.

La situación ocasionó una ola de comentarios de vecinos de la localidad deseadense, quienes expresaron a bronca y el dolor por la pérdida de la joven madre. Una tía de Sabrina pidió justicia y que “caiga todo el peso de la ley sobre el asesino (Oviedo, e detenido), le den cadena perpetua y que no quede impune“.