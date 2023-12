Padre de Lucio declara que la justicia de familia" jamás" lo citó en los expedientes por la tutela

El padre de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y la pareja de ésta en La Pampa, declaró hoy en el inicio del jury a la magistrada y la asesora que otorgaron la tutela del menor a las mujeres condenadas que a él "jamás" lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que "nunca" imaginó que el nene era maltratado porque, sino, "hubiera hecho algo" al respecto.

Christian Sebastián Dupuy, el papá del niño, fue uno de los testigos pertenecientes a su familia en el inicio de jury a la titular del juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1 de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester; y a la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de la misma ciudad, Elisa Alejandra Catán.

"Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé (lo que iba a pasar), declaró el hombre.

Consultado sobre su participación en los trámites judiciales sobre la tutela de su hijo, este testigo dijo: "Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes".

Luego, el hombre recordó que, en 2021, cuando la su expareja y madre del nene, Magdalena Espósito Valenti tenía la custodia, él contrató a la abogada Yamila Isoardi "para establecer un régimen de visitas con Lucio".

"En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no, y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las video llamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto", indicó.

También señaló que no pensaba que las condenadas ejercieran violencia sobre el niño: "Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo."

Por su parte, Leticia Hidalgo, tía paterna de la víctima, relató que "todo fue normal hasta que la mamá (del nene) pidió tener otra vez a Lucio".

"Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo . Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la policía nos sacó al nene", contó.

La testigo dejó en claro que la defensora oficial Fernanda Coronel – quien tramitó la tutela – le aconsejó que no entregara a Lucio y que el acuerdo de cuidado personal lo firmaron el asesoramiento de la abogada particular Adriana Mascaró.

"Mascaró nos dijo que era su mamá. No tuvimos opciones para no entregarlo. No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda Lo entregamos por cansancio", resaltó Hidalgo.

A su turno, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, afirmó que la madre de la víctima "denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía" a su cuidado su hijo Maximiliano, pero que eso no era cierto.

En ese sentido, Silvia Noemí Gómez, abuela paterna de Lucio, aseguró que "la familia no maltrató a Lucio".

"Consideramos que hubo alguien detrás de su escritorio que no hizo bien su trabajo", señaló.

Al respecto, Maximiliano Dupuy, el tío paterno del niño, explicó que cuidaron de Lucio desde fines de 2018 y que en "octubre o noviembre" de 2019, cuando la madre comenzó a pedir la tutela del nene no se la quería dar porque la mujer "no tenía una vida fija" y veían "publicaciones con drogas".

"Legalmente nunca hicimos nada, más allá de la tutela. Hasta ese momento no habíamos tenido ningún problema", dijo y agregó: "Después de eso aparecieron las denuncias de Magdalena y la policía me sacó a Lucio por una denuncia de la madre. Hice una contra denuncia para defenderme. Ahí dije que temía que podía hacer con Lucio cuando lo tuviera a solas."

Para Maximiliano, "hoy se podría haber hecho más por la tutela, pero en ese momento no lo sabía".

En tanto, Marilin Espósito Valenti, hermana de Magdalena y tía materna de Lucio, declaró que al principio Lucio se quedó con ella y su mamá en General Pico y que se lo dieron a los tíos paternos cuando la ahora condenada se fue a trabajar a Córdoba.

"Hidalgo era reacia a que Lucio tuviera contacto con su mamá y su familia materna. Ese fue el disparador de la situación conflictiva. Es mentira que ella (por su hermana) había perdido el contacto con su hijo", finalizó. (Télam)