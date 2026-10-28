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La búsqueda de José, de 12 años, y Leo, de 10, continúa en la zona de La Toma, en Palermo Aike, donde los equipos de rescate concentran los rastrillajes en un sector del río Gallegos. Según fuentes vinculadas a la investigación, los perros marcaron un área de aproximadamente 40 por 40 metros, que coincide con el lugar señalado por uno de los adolescentes que estaba con los niños cuando fueron arrastrados por la corriente.

Las tareas se desarrollan desde el domingo, cuando una crecida repentina sorprendió a los cuatro chicos que habían llegado hasta un montículo de tierra en medio del río. Los dos adolescentes lograron salir del agua y alertar a sus familiares.

En imágenes, el intenso operativo de búsqueda para dar con los dos hermanos

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5 de 70 | Familiares de José y Leo observan el operativo de búsqueda. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.
6 de 70 | Cuarto día de búsqueda de José y Leo en Palermo Aike. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.
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69 de 70 | Los padres de José y Leo, desaparecidos en el río Gallegos, se van acompañados por la familia y representantes del club Talleres donde juegan los chicos. FOTO: José Silva / La Opinión Austral.
70 de 70 | Este miércoles se sumarán otros seis buzos para reforzar el operativo. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

EN ESTA NOTA Hermanos desaparecidos en Palermo Aike

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