Hermanitos desaparecidos en Palermo Aike: todas las imágenes del operativo de búsqueda
El operativo para dar con el paradero de José, de 12 años, y Leo, de 10, continúa en Palermo Aike, tras ser arrastrados por la corriente del río Gallegos. Este miércoles se cumple el cuarto día de búsqueda, con rastrillajes concentrados en la zona de La Toma.
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La búsqueda de José, de 12 años, y Leo, de 10, continúa en la zona de La Toma, en Palermo Aike, donde los equipos de rescate concentran los rastrillajes en un sector del río Gallegos. Según fuentes vinculadas a la investigación, los perros marcaron un área de aproximadamente 40 por 40 metros, que coincide con el lugar señalado por uno de los adolescentes que estaba con los niños cuando fueron arrastrados por la corriente.
Las tareas se desarrollan desde el domingo, cuando una crecida repentina sorprendió a los cuatro chicos que habían llegado hasta un montículo de tierra en medio del río. Los dos adolescentes lograron salir del agua y alertar a sus familiares.
En imágenes, el intenso operativo de búsqueda para dar con los dos hermanos