Para el fiscal, "no hay elementos que vinculen" al esposo de la mujer hallada incinerada en Baradero

El fiscal que investiga la muerte de una mujer de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado quemado en un campo de la localidad bonaerense de Baradero, afirmó que la víctima fue asesinada de un golpe en la cabeza, a la vez que aseguró que "no hay elementos que vinculen" a la pareja de la víctima con el hecho y señaló que no hay detenidos por el crimen.

"La autopsia preliminar de Magalí Gómez (33) refirió que su fallecimiento se produjo por un golpe y que la incineración de su cadáver fue después de la muerte. No había ningún elemento que lo vincule con el hecho a su pareja, ya que hay cámaras de seguridad que respaldan los dichos del muchacho", expresó el fiscal a cargo de la investigación, Vicente Gómez, al referirse sobre Martín Habbeger (30), concubino de la mujer asesinada.

Es que durante el día de ayer, fuentes policiales habían asegurado que Habbeger había sido detenido por el hecho, aunque el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero negó esta versión.

"La pareja de la mujer declaró durante el día de ayer como testigo y no como imputado. Se presentó espontáneamente para denunciar la desaparición de su esposa", aclaró al respecto Gómez, en diálogo con el medio local TH Producciones.

Sobre la investigación, el representante del Ministerio Público indicó que en la jornada de ayer se recibieron declaraciones testimoniales y, hasta este mediodía, los funcionarios judiciales trataban de reconstruir los últimos pasos de Magalí.

"Queremos ver si hay cámaras que permitan determinar el pasaje de la víctima por una calle en particular y qué fue lo que pasó a partir del último momento en el que fue vista", manifestó el fiscal que agregó que el cadáver de la mujer fue hallado en un basural, circunstancia que "contaminó la escena del crimen".

Por su parte, Martín Habbeger publicó anoche un mensaje en sus redes sociales en los que aseguró ser inocente y pidió a sus conocidos que "eviten llenarse de información falsa".

"Digan lo que digan los medios me chupa un huevo. Estoy en mi casa. Si quieren información concreta hablen conmigo directamente mangas de mediáticos, esto no va a quedar así le arrebataron la vida a la madre de tres criaturas. Un poco de empatía por favor", escribió Habbeger en su perfil de la red social Facebook.

Además, el hombre de 30 años agregó: "Yo no voy a parar hasta dar con los culpables y que se haga justicia. Por favor un poco mas de respeto".

Por último, Habbeger compartió una publicación para pedir justicia por otras víctimas de femicidio de Baradero.

Por su parte, familiares de Magalí convocaron a una manifestación a realizarse hoy a las 20 en la plaza Mitre, para pedir "justicia" y que no haya más femicidios.

El crimen de Gómez se conoció luego de que dos recicladores urbanos encontraron un cadáver prendiéndose fuego en la calle Alfredo Cossi al 5400, de la mencionada localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, por lo cual dieron aviso a las autoridades policiales.

En esas circunstancias, acudió al lugar personal de la comisaría de Baradero, que constató el hecho y dio intervención a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y a la Policía Rural local.

Horas más tarde, Habbeger denunció la desaparición de su concubina y reconoció su cuerpo luego de verificar que tenía sus zapatillas y tatuajes en una de sus piernas.

A su vez, los investigadores afirmaron a Télam que mujer hallada muerta había denunciado a Habbeger por violencia de género en febrero de este año en la Comisaría de la Mujer de Baradero y debido a ello el Juzgado de Paz de la jurisdicción había ordenó una restricción perimetral.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)