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Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la noche del domingo en Puerto San Julián luego de que un automóvil perdiera el control e impactara de lleno contra un poste de alumbrado público. Si bien el siniestro generó momentos de tensión, la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió asistir a los ocupantes y asegurar el lugar para evitar nuevos riesgos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el accidente ocurrió alrededor de las 20:25 horas en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Mitre, donde intervino una dotación de la División Cuartel 3° de Bomberos, convocada tras un aviso emitido por personal de la Comisaría Primera.

A bordo de la unidad de rescate, los efectivos se dirigieron rápidamente hacia el lugar del hecho, donde encontraron un Volkswagen Bora que había terminado con importantes daños tras colisionar contra una columna del sistema de alumbrado público.

De acuerdo con la información suministrada por los organismos intervinientes, el conductor habría perdido el control del vehículo mientras realizaba una maniobra de giro, circunstancia que derivó en el fuerte impacto contra el poste ubicado en la esquina.

Afortunadamente, antes de la llegada de los equipos de emergencia, tanto el conductor como su acompañante consiguieron abandonar el habitáculo por sus propios medios, evitando quedar atrapados entre los hierros del automóvil.

No obstante, debido a las lesiones sufridas durante la colisión y como medida preventiva, el acompañante fue asistido por personal sanitario y posteriormente trasladado al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones, aunque las primeras informaciones indican que pudo ser atendido sin mayores complicaciones.