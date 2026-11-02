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Un incidente vial de consideración registrado en las inmediaciones del ejido urbano de Puerto Santa Cruz movilizó a los cuerpos de seguridad y de rescate de la localidad, aunque afortunadamente la contingencia no derivó en consecuencias físicas de gravedad para su único protagonista.

El hecho se produjo minutos después de las 11:00 horas del lunes, sobre el trazado de la Ruta Provincial N° 288, puntualmente a cuatro kilómetros de la portada de acceso a la histórica localidad costera. En ese tramo de la traza, por causas que son materia de peritaje preventivo por parte de las autoridades intervinientes, el conductor de un automóvil particular marca Renault Clio perdió el control de la unidad, sufriendo un despiste seguido de vuelco que dejó al rodado apoyado sobre su estructura al costado del camino.

Tras el aviso ingresado a los centros de despacho de emergencias, se comisionó con inmediatez a una dotación perteneciente a la División Cuartel 7° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Al arribar a la escena a las 11:05 horas, los servidores públicos se topamos con un panorama favorable dentro de la gravedad del siniestro: el único ocupante del vehículo ya se encontraba fuera del habitáculo por sus propios medios, caminando en la banquina y sin manifestar lesiones de consideración.

Ante esta situación, el personal bomberil centró su accionar técnico en el aseguramiento de la unidad volcada. Los efectivos procedieron al corte preventivo del suministro eléctrico mediante la desconexión de los bornes de la batería para anular cualquier riesgo de chispazo o ignición. Posteriormente, los especialistas efectuaron la verificación minuciosa del bloque motor y del tanque para descarrilar fugas de fluidos o derrames de combustible sobre el terreno.

El operativo preventivo se desarrolló en un marco de aceitada coordinación institucional con el personal de la División Comisaría Segunda de Puerto Santa Cruz, cuyos efectivos resguardaron la transitabilidad de la ruta, ordenaron el paso vehicular alternado en la zona de influencia y confeccionaron las actuaciones administrativas correspondientes.