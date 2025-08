Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del jueves, la tranquilidad habitual de la Ruta Provincial N° 12 se vio alterada por un episodio que, si bien no dejó víctimas que lamentar, generó preocupación entre los efectivos policiales y vecinos de la zona. A 35 kilómetros al sur de la Unidad Operativa Caminera de Santa Cruz, en las inmediaciones del acceso al yacimiento minero Cerro Vanguardia, fue hallado un vehículo volcado, sin ocupantes en su interior ni indicios inmediatos sobre el paradero de su conductor.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la situación activó los protocolos de emergencia. Personal de la División Caminera se constituyó rápidamente en el lugar del hecho y comenzó un minucioso rastrillaje en el área. A esto se sumaron averiguaciones en estaciones de servicio cercanas, así como en el puesto sanitario más próximo, con el objetivo de dar con alguna persona que pudiera haber estado involucrada en el accidente o que presentara signos de haber requerido asistencia médica. Sin embargo, las primeras horas transcurrieron sin resultados ni información clara sobre el episodio.

Los daños que presentó el rodado tras el incidente. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

El escenario generó inquietud: un auto volcado en una zona de tránsito intermitente, en condiciones meteorológicas invernales que muchas veces juegan en contra del control vehicular, y sin rastros de sus ocupantes. No fueron pocos quienes especularon con la posibilidad de que se tratara de un hecho mayor, ya sea por la eventualidad de un accidente con consecuencias graves o, incluso, por un posible ilícito. Sin embargo, con el correr de las horas, y gracias a la coordinación entre las dependencias intervinientes, se logró esclarecer el panorama.

Fue la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián quien logró contactarse con la conductora del Citroën C3 accidentado. Se trataba de una vecina de esa localidad, quien confirmó ser la única ocupante del rodado al momento del siniestro. Según su testimonio, perdió el control del vehículo por causas que no trascendieron —aunque podrían vincularse a las condiciones de la calzada— y, afortunadamente, no sufrió lesiones. Asimismo, indicó que gestionaría el retiro del auto mediante una grúa particular.