Un nuevo accidente en la Ruta Nacional N°40 volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de transitar por las rutas patagónicas bajo condiciones climáticas adversas. En esta ocasión, una camioneta perdió el control y despistó a la altura del kilómetro 1,4, cerca de Tres Lagos, debido a las intensas ráfagas de viento que azotaron la región durante la jornada del miércoles.

El viento volvió a ser protagonista en la provincia de Santa Cruz. En la mañana de este miércoles, una conductora vivió momentos de extrema tensión cuando su camioneta Chevrolet S-10 fue literalmente “corrida” por las ráfagas y terminó despistando sobre la emblemática Ruta Nacional N°40, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Tres Lagos.

Bomberos trabajando en el lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, el accidente movilizó rápidamente a personal de la División Cuartel 20 de Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia y garantizar la seguridad vial en la zona. Según informaron fuentes policiales, la mujer que conducía el vehículo resultó milagrosamente ilesa, aunque el susto fue mayúsculo y el rodado sufrió algunos daños materiales.

El siniestro ocurrió en un tramo particularmente expuesto de la ruta, donde los vientos cruzados suelen generar dificultades incluso para los conductores más experimentados. En horas de la mañana, las ráfagas superaban los 80 kilómetros por hora, lo que convierte a la Ruta 40 en un verdadero desafío para quienes la transitan, especialmente los vehículos livianos o con carrocerías altas, más vulnerables a las ráfagas laterales.