Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alertas en Río Turbio durante la tarde del miércoles, cuando un automóvil colisionó violentamente contra un poste de alumbrado público en una transitada esquina de la ciudad. El hecho motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Isla Gran Malvina y Estrecho San Carlos, donde, por causas que aún se intentan establecer, un Chevrolet Corsa terminó impactando contra un poste de luz. Al arribar al lugar, personal de la División Cuartel 9ª de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz constató que el conductor ya había sido trasladado al hospital local por una ambulancia, donde recibió atención médica preventiva.

Si bien no trascendieron oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones, fuentes vinculadas al operativo indicaron que el traslado se realizó de manera precautoria, como suele ocurrir en este tipo de accidentes, especialmente ante la posibilidad de golpes internos o traumatismos que no siempre son evidentes en el lugar del hecho.

Una vez asegurada la atención del conductor, los bomberos centraron su labor en tareas de prevención. Procedieron a la desconexión segura de la batería del rodado con el objetivo de evitar riesgos eléctricos y posibles cortocircuitos, una medida clave cuando los vehículos sufren daños estructurales. Además, se realizó una inspección minuciosa de la calzada para descartar pérdidas de combustible u otros líquidos inflamables que pudieran representar un peligro adicional para peatones y otros automovilistas.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con personal de la Comisaría Primera, que quedó a cargo del resguardo del lugar tras la finalización de las tareas bomberiles. La presencia policial permitió ordenar el tránsito en la zona y garantizar condiciones de seguridad mientras se normalizaba la circulación.