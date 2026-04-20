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Una situación de alto riesgo se registró durante la mañana de este lunes en Río Gallegos, cuando un accidente vehicular derivó en un importante derrame de combustible sobre la vía pública, obligando a la intervención urgente de los servicios de emergencia para evitar un posible incendio.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Santa Fe y Olegario Andrade, donde un Volkswagen Vento perdió el control, impactó contra un cordón y terminó colisionando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte golpe, el vehículo comenzó a perder combustible, generando una escena que encendió las alarmas entre los presentes.

Al lugar acudió rápidamente personal de la División Cuartel Central de Bomberos, que constató la magnitud del derrame y el riesgo inminente que implicaba la presencia de material inflamable sobre la calzada. En este tipo de situaciones, cualquier chispa -ya sea producto de un desperfecto eléctrico o del propio tránsito- puede desencadenar un incendio de rápida propagación.

Las autoridades en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Frente a este escenario, los efectivos desplegaron un operativo técnico inmediato. La primera medida fue la desconexión preventiva de la batería del vehículo, una acción clave para eliminar la posibilidad de cortocircuitos o generación de chispas. Este procedimiento permitió neutralizar el riesgo más inmediato y estabilizar la situación.

El trabajo no se limitó al accionar de los bomberos. En el lugar también intervinieron efectivos de la Comisaría Sexta y personal de Tránsito Municipal, quienes colaboraron en el resguardo del área y en el ordenamiento del flujo vehicular, evitando que otros conductores circularan por la zona afectada y reduciendo así las posibilidades de un incidente mayor.