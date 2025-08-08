Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este viernes en Río Gallegos se vio alterada por un nuevo episodio en la siempre transitada Autovía 17 de Octubre. Un Renault 11 terminó completamente volcado a la altura de Bernardino Rivadavia, provocando un importante operativo de tránsito, cortes parciales de circulación y la intervención de múltiples fuerzas de emergencia. El incidente, que ocurrió poco después de las 10 de la mañana, dejó como saldo al conductor trasladado al Hospital Regional, sin lesiones de gravedad, aunque con un test de alcoholemia que habría arrojado resultado positivo.

De acuerdo con las primeras informaciones a las que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, el vehículo circulaba por la autovía en sentido a la avenida San Martín cuando, por razones que todavía se investigan, el conductor perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

El vehículo quedó con sus cuatro ruedas mirando al cielo. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El estruendo del choque alertó a transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, quienes de inmediato dieron aviso al 101. En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría Tercera, inspectores de tránsito municipal, bomberos y personal médico arribaron al lugar.

Los primeros en tomar contacto con el automovilista fueron los policías, quienes intentaron calmarlo ya que se encontraba visiblemente alterado por lo ocurrido. Fuentes del operativo indicaron que el hombre, mayor de edad, no facilitó inicialmente su traslado a la ambulancia, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de efectivos policiales y personal de salud para lograr que subiera y pudiera recibir atención médica.

Mientras tanto, los inspectores de Tránsito Municipal procedieron a solicitar la documentación del rodado y realizar el test de alcoholemia, cuyo resultado preliminar habría dado positivo. Ante esta situación, se dispuso el secuestro del Renault 11 una vez finalizadas las tareas periciales. En paralelo, el cuerpo de Bomberos efectuó el barrido del combustible derramado sobre el pavimento y desconectó la batería para evitar riesgos de incendio, medidas de rutina en este tipo de siniestros.

El episodio volvió a poner en foco la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol y los riesgos que implica en rutas y avenidas de alto tránsito, especialmente en horarios de circulación intensa. La Autovía 17 de Octubre, que conecta importantes sectores de la ciudad, ha sido escenario de numerosos accidentes en los últimos años, varios de ellos con consecuencias fatales, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos y campañas de concientización vial permanentes.