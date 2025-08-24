Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del domingo en Puerto San Julián estuvo marcada por un nuevo siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 3. Un vehículo que circulaba por el kilómetro 25 terminó volcando al costado de la calzada, lo que motivó un inmediato despliegue de la División Cuartel 3 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quienes actuaron con rapidez para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho involucró a un Toyota Etios que, por motivos que aún no fueron confirmados, perdió el control y quedó volcado sobre uno de los márgenes de la ruta. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que no había ocupantes dentro del rodado, lo que llevó tranquilidad en un primer momento. Sin embargo, por protocolo, el personal de emergencia aseguró el vehículo y desconectó la batería para evitar riesgos de incendio u otros inconvenientes.

De acuerdo a la información oficial, el conductor había sido trasladado de manera preventiva al Hospital de Puerto San Julián antes de la llegada de las dotaciones, lo que indica que el vuelco, si bien aparatoso, no habría dejado consecuencias graves en términos de lesiones.

La intervención contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda de Policía y del personal médico del hospital local, lo que permitió un trabajo coordinado y rápido para despejar la ruta y asistir al conductor. La zona quedó asegurada y el tránsito se normalizó poco después.

Desde Bomberos aprovecharon la ocasión para recordar a los automovilistas la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por las rutas de la provincia. Entre las recomendaciones, remarcaron mantener una distancia prudencial con otros vehículos, reducir la velocidad y usar siempre el cinturón de seguridad, medidas básicas pero fundamentales que pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.