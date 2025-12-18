Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intento de robo de una motocicleta en plena zona céntrica de Río Gallegos encendió la alerta en la noche del miércoles y derivó en un operativo policial que incluyó una persecución controlada, la demora de dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- y el secuestro de un arma de fuego. El episodio, que comenzó con el aviso oportuno de un vecino, volvió a poner en foco la preocupación por hechos delictivos protagonizados por jóvenes y el riesgo que implican para la seguridad pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró cerca de la medianoche, cuando un llamado al sistema de emergencias solicitó la presencia policial en la intersección de las calles 25 de Mayo y Buenos Aires. Según la información aportada, dos personas estaban intentando forzar una motocicleta de 110 cilindradas, y se brindaron además datos sobre su vestimenta, lo que permitió una rápida intervención de los efectivos.

Al arribar al lugar, personal policial que se desplazaba en moto patrulla advirtió la presencia de una moto ocupada por dos individuos encapuchados que circulaban de manera imprudente por la zona. Al notar la presencia policial, los sospechosos aceleraron la marcha, dando inicio a un seguimiento controlado que se extendió por distintas arterias de la ciudad, en una franja horaria donde el tránsito comienza a disminuir pero aún hay movimiento en sectores clave.

La persecución finalizó en la calle Juan B. Justo, donde los efectivos lograron interceptar el rodado y demorar a sus ocupantes. Durante el procedimiento de identificación se constató que uno de los involucrados tenía 17 años, mientras que el restante había cumplido recientemente la mayoría de edad, con 18 años. Ambos quedaron inmediatamente bajo custodia policial.

La situación tomó mayor gravedad cuando, en el palpado preventivo realizado en el lugar, el personal constató que el menor de edad portaba un arma de fuego oculta en la zona de la cintura. Ante este hallazgo, se dispuso un corte parcial del tránsito para preservar la seguridad y se dio aviso a la central de despacho, que envió móviles adicionales para asegurar la escena y evitar cualquier riesgo para terceros.

Posteriormente, los dos jóvenes fueron aprehendidos y puestos a disposición del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos. También se convocó a personal de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor tanto sobre la motocicleta como sobre el arma secuestrada, elementos clave para la investigación judicial en curso.

Desde la Policía se informó que la intervención tuvo origen en el llamado de un ciudadano que alertó sobre la presunta sustracción de una motocicleta en inmediaciones del hospital local, un sector sensible por su constante circulación de personas. Tanto los involucrados como el rodado quedaron bajo resguardo en sede policial, a la espera de las directivas del magistrado interviniente.