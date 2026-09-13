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Durante la jornada del sábado, las patrullas del Cuerpo de Guardapescas, dependientes de la Dirección de Pesca Continental de Santa Cruz, desplegaron un operativo de fiscalización de rutina sobre los márgenes del Río Gallegos. Lo que debía ser una recorrida de inspección habitual para certificar la tranquilidad de la cuenca se convirtió en un tenso procedimiento tras el hallazgo de personas violando abiertamente la veda biológica en dos de los parajes más emblemáticos de la zona: Puente Blanco y La Toma.

El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de Puente Blanco. Allí, los inspectores de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura divisaron a cuatro individuos realizando lances sobre el curso de agua. Según pudo saber La Opinión Austral, al aproximarse para realizar el control, el personal técnico constató una cadena de graves irregularidades: no solo estaban pescando fuera de la temporada habilitada, sino que además empleaban artes de pesca estrictamente prohibidas por el reglamento. Para mayor gravedad, los infractores ya habían concretado la extracción ilícita de tres ejemplares de trucha marrón, una especie de enorme valor ecológico y deportivo para la región.

Agentes charlando con pescadores. FOTO: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Frente a este cuadro de flagrante delito ambiental, los guardapescas procedieron a notificar a los involucrados sobre la infracción cometida, requiriéndoles la correspondiente identificación personal y la entrega voluntaria de las cañas y aparejos utilizados. Sin embargo, lejos de asumir la responsabilidad, las cuatro personas adoptaron una postura hostil y se negaron a colaborar con la autoridad de aplicación. Ante la reticencia y la falta de predisposición de los pescadores furtivos, el personal actuante aplicó de manera directa la normativa vigente y ejecutó el decomiso preventivo de la totalidad de las truchas extraídas del río.

La labor del Cuerpo de Guardapescas no se agotó en Puente Blanco. De manera simultánea, los patrullajes se extendieron hacia el sector conocido como La Toma, otro hito geográfico fundamental del Río Gallegos. En ese punto del cauce, los inspectores detectaron a un quinto pescador en actitud infractora. Al igual que en el caso anterior, el sujeto se encontraba ejerciendo la actividad en período de veda y utilizando artes de pesca no autorizadas. En este escenario, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente, elevando las actuaciones al área legal del organismo.

Desde la Dirección de Pesca Continental emitieron un contundente recordatorio para toda la comunidad santacruceña: la temporada de pesca deportiva se encuentra estrictamente cerrada en todo el ámbito provincial.