Tras el incendio que destruyó por completo una casa en la calle San José Obrero de Río Gallegos durante la mañana del 1° de enero de 2026, familiares de los damnificados iniciaron un llamado urgente a la solidaridad para asistir a los dos hombres -tio y sobrino- que se quedaron sin nada.

Se trata de Gabriel “Kike” Macías y Esteban Macías, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias a raíz del siniestro. Ambos fueron trasladados de manera preventiva al hospital local por inhalación de humo, aunque no presentaron lesiones de gravedad.

El incendio ocurrió durante la mañana del 1° de enero y demandó la intervención de los equipos de emergencia.

El pedido de ayuda fue difundido a través de redes sociales por Tami Pérez, sobrina de los damnificados, quien apeló a la colaboración de la comunidad para poder ayudarlos. “En el día de hoy 01/01/2026 se produjo un incendio en el hogar de mis tíos, Gabriel Macías (Kike) y Esteban Macías, fue pérdida total, se quedaron con lo puesto”, expresó en su publicación.

En ese marco, detalló los elementos que se necesitan con mayor urgencia:

Calzado talle 40

Pantalón talle 40/42

Remeras o buzos talle L

Las donaciones se reciben en San José Obrero 465, domicilio donde ocurrió el incendio.

“Apelamos a la solidaridad de todos. Muchas gracias”, concluyó el mensaje, que fue acompañado por imágenes del estado en que quedó la vivienda, completamente destruida por el fuego.

El interior de la vivienda quedó completamente destruido.

El incendio se desató durante las primeras horas del Año Nuevo y demandó un importante operativo de los equipos de emergencia, que trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar su propagación, en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento.

Una autobomba en inmediaciones del lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En el lugar intervino una dotación del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, con apoyo de una autobomba y otro móvil hídrico, mientras que personal policial aseguró el perímetro. La vivienda, de pequeñas dimensiones, sufrió daños totales y el origen del siniestro quedó bajo investigación.