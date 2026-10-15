Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio oral contra Fernando Muñoz por el crimen de Óscar Lancucheo en Río Gallegos comenzó el 15 de octubre de 2026. La víctima, que era empleado del Hospital Regional de la capital de la provincia Santa Cruz, falleció en su propia casa ubicada en la calle Jofré de Loaiza al 700, luego de compartir bebidas alcohólicas con el imputado.

De acuerdo a la información que conoció La Opinión Austral, en el procedimiento judicial pidieron 19 años de prisión para Muñoz por el homicidio criminis causae que causó conmoción en la comunidad.

La tapa de La Opinión Austral que reflejó el caso.

Cabe destacar que la integración del tribunal está compuesto por el presidente, el juez Carlos Arenillas y los vocales, los doctores Eduardo López y Florencia Moreira. Por su parte, la Fiscalía de Cámara esta representada por la fiscal María Verónica Zuvic y la defensa pública es llevada a cabo por el abogado Emin Charif Sat.

El asesinato

“Gorda, me mandé una cagada”, fue la confesión de Muñoz a su expareja el sábado 26 de octubre de 2024, luego de cometer el crimen de Lancucheo e intentó escapar de la escena. Los hombres eran amigos y esa noche habían estado compartiendo bebidas alcohólicas en el interior de la casa de la víctima. De un momento a otro surgió una discusión insólita que terminó con el crimen.

Óscar Lancucheo, la víctima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Lancucheo tenía 35 años al momento de ser asesinado, era un estimado vecino de Río Gallegos que se desempeñaba como trabajador del sector de maestranza del centro de salud. Sus allegados lo describieron como “un hombre integrado a la comunidad y querido por sus compañeros de labor”.

La acusación sostiene que Muñoz lo atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas en el cuello y el torso. Después del ataque, Muñoz se dirigió a la casa de su expareja, llegó alterado y le contó que había matado a su amigo. También manifestó que pensaba quitarse la vida y que se iría hacia la costanera. La mujer llamó a la Policía para alertar sobre lo ocurrido.

Fernando Muñoz tras ser detenido por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El aviso activó dos operativos. Mientras un grupo de efectivos se dirigió a la casa de Lancucheo, otro comenzó a buscar a Muñoz en la zona costera, siguiendo la información aportada por su expareja. En la habitación del fondo, la Policía encontró el cuerpo de Lancucheo en el suelo. Personal de Criminalística preservó la escena y realizó las primeras pericias.

El imputado durante el juicio que comenzó este jueves 15 de octubre.

La búsqueda del acusado terminó en las inmediaciones de Almirante Brown, donde fue localizado en un local gastronómico. Según la información difundida sobre el procedimiento, no ofreció resistencia y fue aprehendido en el lugar.

Desde entonces, la causa avanzó con la recolección de pruebas y distintas pericias. Este 15 de octubre de 2026 inició el juicio oral contra Muñoz, quien enfrenta una acusación por homicidio criminis causae. El tribunal deberá analizar las pruebas y determinar si la condena es de 19 años o menos.