La tragedia golpeó de lleno a una familia de Río Gallegos y, por extensión, al corazón del Club Hispano Americano. Días atrás, un violento vuelco sobre la Ruta Nacional N°3, en la zona de Lemarchand, dejó como saldo una víctima fatal y una menor gravemente lesionada, identificada como una de las promesas de la gimnasia artística de la institución deportiva.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el accidente ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando un vehículo Fiat Cronos que viajaba desde la capital de Santa Cruz hacia Puerto Madryn perdió el control y volcó a la vera de la ruta. En el auto se trasladaban cuatro personas: tres adultos y una menor. Producto del impacto, falleció la mujer que viajaba en el asiento trasero, de aproximadamente 70 años, mientras que la niña fue trasladada de urgencia a un centro de salud con lesiones de diversa consideración. Los otros dos ocupantes resultaron ilesos.

El comunicado del club. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La noticia generó una profunda consternación en la capital santacruceña, especialmente entre quienes integran la comunidad deportiva del Hispano Americano. Desde la institución, emitieron un comunicado que refleja el dolor y la esperanza de todos: “El Club Deportivo Hispano Americano invita a toda la Familia Celeste y a la comunidad en general a unirse en una cadena de oración por la pronta recuperación de nuestra gimnasta Lourdes Guadalupe Ponce. Acompañamos también en este difícil momento a su familia, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su abuela, Sra. Patricia Andrade, y por la fortaleza y consuelo de todos sus seres queridos. Con fe, esperanza y el corazón celeste unido, confiamos en Dios y en su pronta recuperación. ¡Fuerza Lourdes y familia!”