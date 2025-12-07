Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una maniobra tan rápida como inesperada alteró la tarde del sábado en Río Gallegos, donde un supuesto viaje solicitado por aplicación terminó convertido en un hecho de hurto que movilizó a la policía provincial y culminó con un hombre aprehendido y varios elementos recuperados.

El episodio, ocurrido en uno de los sectores comerciales más transitados de la capital santacruceña, volvió a poner en debate la seguridad en los traslados informales y la vulnerabilidad de quienes recurren a servicios de transporte por plataformas digitales.

De acuerdo con la información oficial difundida por la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se registró el sábado pasado, alrededor de las 19:36, cuando una joven de 21 años, acompañada por otras personas de 21, 23 y 22 años, salió de un supermercado ubicado en Avenida Kirchner al 900 y solicitó un viaje mediante una aplicación móvil. A los pocos minutos arribó un vehículo sedán de color gris oscuro.

Nada hacía sospechar lo que vendría: los ocupantes del rodado permitieron a los jóvenes cargar en el baúl varias bolsas con compras y pertenencias personales. Pero, apenas completado el movimiento, el conductor aceleró bruscamente y se dio a la fuga por calle Fagnano, llevándose todo lo que las víctimas acababan de adquirir.

El acusado fue trasladado a la Comisaría Primera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El desconcierto inicial fue rápidamente reemplazado por la urgencia. Con los datos aportados por los damnificados y la información visible en la propia aplicación, personal de la División Comisaría Primera inició un rastrillaje por la zona. La búsqueda no demoró en arrojar resultados: en las inmediaciones del predio de la Sociedad Rural se halló un automóvil de similares características, estacionado y sin ocupantes.

Ante este indicio, los efectivos montaron una consigna preventiva. Minutos después, arribaron al lugar dos personas adultas —un hombre y una mujer, ambos de 34 años y oriundos de Tierra del Fuego— que fueron inmediatamente interceptadas. La joven denunciante los reconoció sin dudar como los ocupantes del auto que se había llevado las compras y los efectos personales.

Conforme al protocolo policial, ambos fueron identificados. El hombre quedó aprehendido de manera preventiva, mientras que a la mujer fijó domicilio. Por disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1, se procedió al secuestro de los elementos sustraídos y su posterior devolución a la damnificada. También se ordenó la extracción sanguínea del aprehendido, quien -una vez cumplidos los plazos legales- deberá fijar domicilio y permanecer a disposición del magistrado interviniente.