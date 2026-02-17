Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sector de autoconvocados de la Policía de Santa Cruz vuelve a convocar a una movilización en reclamo de mejoras salariales.

La convocatoria a un “bocinazo provincial” comenzó a circular en los últimos días entre efectivos en actividad, retirados y personal penitenciario, con el objetivo de visibilizar un reclamo salarial y condiciones laborales en el ámbito de la seguridad pública.

La protesta está prevista para este 18 de febrero a las 12:00, con punto de concentración en Marcelino Álvarez y Richieri en Río Gallegos, desde donde los participantes prevén movilizarse rumbo a Casa de Gobierno y a la sede de la Asociación Civil Policial.

El excomisario Ramón Quilpidor encabeza a los autoconvocados. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

La medida es impulsada por el sector de policías autoconvocados, encabezados por Ramón Quipildor, quien la semana pasada presentó un escrito formal dirigido al gobernador Claudio Vidal solicitando la reapertura de la discusión salarial. Tras esa presentación, días después ya se había realizado un primer bocinazo como señal de protesta, al que ahora se suma esta nueva convocatoria con alcance provincial.

En paralelo, la Asociación Civil Policial también avanzó por la vía institucional con una presentación dirigida al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, en la que pidió formalmente volver a convocar la mesa de diálogo salarial.

De acuerdo a la convocatoria difundida, el eje del reclamo es “un salario digno para la Policía y penitenciarios de Santa Cruz”, planteando además la necesidad de acompañamiento de la comunidad. En ese sentido, el mensaje invita no solo al personal uniformado —incluidos retirados y familiares— sino también a vecinos en general a respaldar la manifestación.