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Integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad de Santa Cruz se movilizaron una vez más en el centro de Río Gallegos en el marco del reclamo salarial que sostienen con el Gobierno provincial, en un conflicto que continúa sin acuerdo.

Durante el izamiento dominical, el mayor Diego Rodríguez, referente principal de los policías autoconvocados en Santa Cruz, dialogó con La Opinión Austral y expresó su disconformidad con la última reunión paritaria, al considerar que la propuesta oficial no cubre las necesidades del sector. “El monto es parte en negro, parte en blanco, no nos sirve a nosotros”, señaló, al tiempo que reclamó “un sueldo digno para nuestra gente, para sacar de la línea de pobreza a nuestros agentes de policía”.

Desde el sector remarcaron además que el reclamo no tiene un carácter confrontativo, sino que responde a una demanda económica y social. “No es un capricho nuestro, es una necesidad nuestra que tenemos para nuestros hijos, nuestra familia”, expresaron.

Según indicaron los referentes, el acatamiento del paro en la provincia es muy elevado. “Nosotros tenemos un 97% dentro y se siguen sumando”, afirmó Rodríguez.

En relación con el Gobierno provincial, sostienen que aún existiría margen para mejorar la oferta salarial. “Si ellos se lo proponen, sí, pueden llegar a lo que pedimos nosotros”, agregó, en referencia a las próximas instancias de negociación.

La expectativa está puesta en la nueva reunión paritaria prevista para el miércoles 8 de julio, aunque desde el sector mantienen una postura firme. “Nosotros seguimos firmes con la lucha y no nos vamos a levantar hasta que tengamos el sueldo digno que pedimos”, remarcaron.

Tras la concentración en el centro de la ciudad, los manifestantes se movilizaron hacia la carpa instalada frente a Casa de Gobierno.